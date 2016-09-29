Игнорируется viewport на мобильных - профиксить

Добрый день! Нужно адаптировать Карту товара: http://10.mypoledance.ru/product-card.html по макетам Вот под планшеты: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvVDJuVkhSSGNqd0U/view?usp=sharing под тел: https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvamRyYlR3VEpQdWs/view?usp=sharing Главная: 10.mypoledance.ru и Каталог: 10.mypoledance.ru/category.html уже адаптированы. может это облегчит работу. Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!