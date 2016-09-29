Сверстать шаблон для Insales

HTML-версткаЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Необходимо на основе готового шаблона сверстать шаблон для Insales.   

Прикрепляю как выглядит стандартный шаблон и как хотим видеть главную + потребуется незначительная доработка дизайна карточки товара 

Ни каких предоплат. Делаем на нашей стороне или делайте на вашей стороне, показывайте и решим по предоплате.Сверстать шаблон для Insales

7 лет назад
nike-orel
Никита 
31 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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