Оптимизация мобильной версии сайта

МОСКВА(будут очные встречи) Требуется веб-программист/дизайнер для заказа в частном порядке. К заданию прикладываю только каркас. За остальным брифом, и со своими предложениями(так же и ценовыми) обращаться на почту (при успешном и продуктивном выполнении проекта, рассматриваем кандидатуру для ...