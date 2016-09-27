[b]Должностные обязанности:[/b] - Вёрстка новых сайтов по макету, представленному дизайнером, или по заданию; - Интеграция дизайна в CMS; - Внесение изменений в работающие сайты. [b]Требования:[/b] - Знание принципов разработки сайтов; - Умение интегрировать готовый дизайн в CMS; - Опыт html-вёрстки сайтов и ...
Необходимо сверстать сайт с гибридным мобильным приложением
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
что необоходимо для даного проекта :Angular JS 1.0 HTML5 + CSS опыт работы с API желателен опыт работы с Cordova, или phoneGap, или ionic желателен опыт работы с LESS или SASS
О проекте: Есть сайт и мобильное приложение. Нужно большое количество доработок функционала и правок по текущему дизайну.
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