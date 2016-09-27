Необходимо сверстать сайт с гибридным мобильным приложением

что необоходимо для даного проекта :Angular JS 1.0 HTML5 + CSS опыт работы с API желателен опыт работы с Cordova, или phoneGap, или ionic желателен опыт работы с LESS или SASS

О проекте: Есть сайт и мобильное приложение. Нужно большое количество доработок функционала и правок по текущему дизайну.