Чистая верстка адаптивного шаблона

HTML-версткаЗакрыт19 заявок326 просмотров
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Нужна чистая верстка адаптивного шаблона. Скрины в архиве. 

7 лет назад
kostet0007
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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