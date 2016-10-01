Сверстать лендинг

$24
HTML-версткаЗакрыт21 заявка263 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срок до 1.10.2016 до 18-00 мск

Стоимость 1500 р.

Обязательно надо чтобы страница отображалось корректно во вех браузерах и на всех устройствах.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Обязательно отправляйте примеры работ.

Остальные подробности только с выбранными кандидатами.

7 лет назад
maksssz
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад