Сверстать лендинг

Есть проблема - не отображается второй блок контекстной рекламы РСЯ в теле любой статьи на сайте http://proekt-sam.ru/proektdoma/proekty-domov-do-200-kv-m.html ( пробовал всевозможные плагины - Ad Injection, Wordpress Easy, Adman, Quick Adsense и другие ) то есть дело не ...
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Срок до 1.10.2016 до 18-00 мск
Стоимость 1500 р.
Обязательно надо чтобы страница отображалось корректно во вех браузерах и на всех устройствах.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Обязательно отправляйте примеры работ.
Остальные подробности только с выбранными кандидатами.
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