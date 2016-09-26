Верстка + настройка шаблона для джумла

Свой первый отзыв я оставил 08.10.16 в такой редакции "Заказчик пропал. На сообщения здесь и в почту не отвечает. Оплаты нет. Не рекомендую.". Причиной такого отзыва была тотальная пропажа заказчика из эфира по всем каналам связи (веблансер, почта). Но когда 19.10.16 внезапно получил ответный отзыв в виде сумбурного, беспредметного и безосновательного претензиата, непонятно на чем построенного - я не удержался и решил развернуть свою первую редакцию. Во-первых, на самом деле заказчик никакой не Александр, а Максим. Во-вторых, его аккаунту менее месяца, тогда как он сам пишет "...я с 2001 года работаю с разными веблансерами...". Вопросы - неужели он с 2001 года ни разу не был на веблансере? И если да, то где его предыдущий аккаунт и какие там отзывы? Если заказчику 29лет (согласно аккаунта) - он что, в 13 лет начал программинг? Или истине не соответствует вообще ни один параметр текущего аккаунта и почтового? В-третьих, чтобы не быть голословным и ничего не придумывать, просто приведу выдержки из нашей переписки. Проект согласовали 26.09.16. И только 02.10.16 получаю от Александра/Максима: "...Итак, отправляю шаблон. Просьба как только шаблон заработает, напишите мне и я сделаю нужные мне разделы и категории..." Не вопрос. Приступил. Установил движок. Ставлю шаблон и .... Предоставленный шаблон на последнюю версию движка не ставится (последняя версия - это требование заказчика). Сразу же пишу об этом 03.10.16 (с приложением скриншотов): "...Шаблон на последнюю версию джумлы не ставится... Какие будут указания?..." Жду сутки. Тишина. На вторые сутки тишины самостоятельно решаю начать откатываться назад на предыдущие версии движка. Уж не буду описывать свои муки по подбору версии движка для обеспечения работоспособности шаблона.... Ладно, помучился, вручную поподбирал версии движка, нашел, в очередной раз заново переустановил джумлу, поставил шаблон. Пишу 06.10.16 (об установке шаблона) и необходимости ввода разделов/категорий. Напомню, что ранее (02.10.16) заказчик сам дал указание оповестить его об установке для самостоятельного ввода инфы. В ответ читаю: "...Я сейчас в ОАЭ... не вижу работающего шаблона..." Я в ответ удивленно изумляюсь: "...А как шаблон будет работающим, если он пустой?:) В предыдущем письме вы же сами отписали: "...Просьба как только шаблон заработает, напишите мне и я сделаю нужные мне разделы и категории, а дальше попрошу Вас сделать на них ссылки в шаблоне..." Сижу и честно жду от вас категорий/разделов...." Последнее письмо от Александра/Максима получаю 06.10.16: "...Александр мне сейчас наполнение сайта не нужно, просто продемонстрируйте работоспособность шаблона..." Уже не жду, что заказчик хоть что-нибудь заведет, несмотря на свои собственные указания. Самостоятельно завожу всю тестинговую инфу и сразу же (06.10.16) передаю материал на рассмотрение. Здесь заказчик пропадает. Нигде на мои сообщения более не отвечает. Однако до добавления своего отрицательного отзыва я все же отписал ему, в надежде, что мало ли что (забыл, закрутился или еще какие обстоятельства): "...Доброго. Мы проект то будем делать/доделывать или как?...". Тут попрошу вашего отельного внимания! В своем сообщении я НЕ ПРОШУ ОПЛАТИТЬ работу. Хотя на тот момент, при таком отношении заказчика к собственному проекту, имею великое желание бросить проект целиком без всякой оплаты. Разумеется, ответа не последовало. И что? В итоге я сделал почти всю работу, потратил время на переписку и ожидание. И когда ЧЕРЕЗ ПОЛМЕСЯЦА Александр/Максим соизволил появиться в эфире, он вместо того, чтобы хоть как-то объяснить свое отсутствие, извиниться за впустую потраченное мною время и зазря (+бесплатно) сделанную мною работу - он не нашел ничего лучше, как написать мне свой, повторюсь, сумбурный и безосновательный отзыв. Ни в переписке, ни в процессе работ я не увидел ни единого основания так заявить в мой адрес, что я чего-то не сделал или сделал не так. Особенно возмутило то, что он якобы потратил свое время. Интересно, где он его тратил - в ОАЭ? А тут сидел и семечки щелкал, пытаясь до него достучаться? Но контрольный выстрел в мой мозг было то, что человек ПРЕСПОКОЙНО забыл про свой заказ (установка и натяжка на ДЖУМЛУ) и поставил свой проект на ВОРДПРЕСС !!! Не проще ли было просто отписаться типа "Так мол и так, передумал, давай просто закроем проект". Чего юлить-то и писать негативную ерудну? Он у меня не первый заказчик, который пропадает. Были и есть другие (и наверняка будут). Однако НИ ОДИН из них не повел себя подобным неадекватным образом - люди нормально объясняли свою ситуацию (я понимаю, что все в жизни бывает) и мы без проблем завершали такие растянувшиеся проекты. Посему резюмируя, предостерегу своих коллег-фрилансеров от сотрудничества с таким заказчиком: человек не выполняет оговоренные условия, считает нормальным спокойно исчезать со связи, уверен в свое исключительной правоте без малейшего повода в таковой, не способен адекватно выполнять и следовать собственным обещаниям/указаниям. При этом считает, что собственные умозаключения в его же отзыве БЕЗ ЕДИНОГО аргумента/доказательства - это есть порядочно и достоверно. Теперь его я уже КАТЕГОРИЧЕСКИ никому не рекомендую.