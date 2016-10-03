Landing page. Адаптивная верстка.

Авторизация с аккаунтом соц сетей, кросспостинг. Каталог постов, Фильтр, умный поиск по сайту. Требуется понимание что такое СЕО, продвижение в соцсетях. Дизайнер тоже нужен. С Уважением, konstantinius13.
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Добрый день, на данный момент заканчиваем сайт.
Необходимо сверстать и сделать адаптивную верстку.
Адаптив по типу действующего сайта стартцентр.рф
Особенность - наличие видеофона на 1 экране.
Во вложении скриншоты, на них я описал основные элементы лендинга.
Тз с более точным описанием появиться в ближайшее время.
Шаблон в PSD
В окончательном варианте скриншоты могут немного меняться, т.к еще вносим правки
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