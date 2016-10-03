Landing page. Адаптивная верстка.

Евгений хороший специалист. Работа выполнена на высоком уровне. Радует чистый код и общий подход к делу. Поставленные сроки соблюдает, при этом всегда находится на связи. Приятно удивила цена. Я до последнего искал подвох, но нет - подвоха нет. Я уверен, что это не последняя совместная работа. Рекомендую!