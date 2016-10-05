Копия верстки сайта плюс мобильная версия

Есть сверстанная страница : [url=http://download.alesko.eu/packet/]http://download.alesko.eu/packet/[/url] Верстку делал программист, а не верстальщик, страница не очень хорошо показывается на мобильных устройствах. Нужно чтобы хорошо показывалась на мобильных устройствах, поменять также кнопку Sauvegarder на более современную и вместо степперов поставить слайдеры, ...