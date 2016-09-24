Подправить сайт на Prestashop

Здравствуйте, уважаемые мастера кода. Нужно сверстать сайт в соответствии с макетом https://drive.google.com/drive/folders/0B-UIItfapLWiV1g4WmtTSWVJdjA?usp=sharing Пожелания к работе - Адаптивка - Максимально высокая скорость по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - Если вы разбираетесь в микроразметке и знаете. как её применить к работе - будет очень большим плюсом. Так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://igrushkioptom.net/ срок 1 день
Необходимо:
1. В правом верхнем углу есть 3 валюты гривна, евро и доллары, необходимо сделать так, чтобы в админке вносили цену в долларах, а выводилась также как сейчас. Тоесть вносим цену в долларах, курс в админке сейчас можно менять, вывод остается основная валюта в гривне.
2. Над футером есть лента с Производителями - ссылки с них ведут на страницу 404 потому, что после ссылки стоят ковычки, если ковычки убрать все работает например http://igrushkioptom.net/7_max-group необходимо поправить ссылки. Хотя на телефоне эти же ссылки работают.
3. Эти же производители на телефоне отображались в 2 колонки в три ряда и не было пустоты между ними и схемой работы магазина.
4. Чтобы по умолчанию на загружаемые фото товаров вставлялся водяной знак.
5. Для мобильной версии поправить кнопочку "купить", ("продолжить покупки", "оформить заказ" - в корзине). Сейчас налезает на текст.
6. Если есть модуль "Быстрый поиск" поставить и настроить. Это когда при вводе наименования товара поиск подзказывал и предлагал варианты.
7. С мобильных устройств в категории меню дублируется, настроить, чтобы отображалось 1 раз.
8. На главной странице список категорий настроить так, чтобы отображалось одной колонкой. Сейчас сначала идет несколько, а потом надпись "More" и выпадающий список. Нужно, чтоб они отображались все на главной странице.
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