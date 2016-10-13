Верстка сайта из PSD макета и натяжка на Wordpress

Добрый день! Необходимо разработать дизайн и сверстать полностью функциональный шаблон письма для Email-рассылок под GetResponse. Есть примерный текст, нужны изображения, картинки для соответствующего обрамления.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте.
Техническое задание, макеты и исходники тут: https://yadi.sk/d/_FmrSGB7vcRfV
Спасибо!
- Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужна верстка простого интернет-магазина. Срок 1 - неделяHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
нужно сделать : 1. админку на УТП, акцию и фон на первом экране и на скрытие расчета в калькуляторе 2. Верстка адаптивная 3. скрипты на отправки и обратную связь Общение только голосовое по скайпу, формулы для калькулятора скину позжеHTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо проанализировать микроразметку schema.org на странице http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65625a3ad79b4c43b88421216c37_0.html и дать рекомендации: все ли сделано правильно, какие еще элементы микроразметки необходимо внедрить и какой это даст результат? Прошу указать стоимость работ.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужено сверстать несколько страниц и сделать адаптивный дизайн для сайта перевода денег. Очень срочно.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Итак, у нас есть дизайн, нужно сделать крутой параллакс, а также расставить все ссылки и все моменты. Сначала посмотрите вот это видео: https://youtu.be/oBgwBoF6J_wПотом посмотрите вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=yvtPXmfTwykЗдесь psd + ТЗ в тексте http://yadi.sk/d/6C9Rw8O-twmXgHTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Готовые psd файлы нужно сверстать и натянуть на Wordpress. Макеты и ТЗ вышлю в личку [i]У вас должен быть опыт верстки информационных сайтов[/i]HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1BvRQLdcgzPgmTxDRxF-J_4k3reeXXt_NaHNi968eCw8/edit?usp=sharingHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сверстать сайт по следующему макету. Огромная просьба, указывайте цену, хотя бы ориентировочную.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад