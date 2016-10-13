Верстка сайта из PSD макета и натяжка на Wordpress

HTML-версткаЗавершен1 заявка102 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здраствуйте.

Техническое задание, макеты и исходники тут: https://yadi.sk/d/_FmrSGB7vcRfV

Спасибо!

WordPressВерстка сайта
7 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$30
5 дней
Виталий, спасибо за еще одну прекрасно выполненную работу! Каждый раз приятно удивляете своими способностями и навыками по вертске и программированию! Рад еще одному плодотворному сотрудничеству:)
Опять все супер!)
  • Похожие заказы

  • Создать шаблон красивого письма для email рассылки

    Добрый день! Необходимо разработать дизайн и сверстать полностью функциональный шаблон письма для Email-рассылок под GetResponse.  Есть примерный текст, нужны изображения, картинки для соответствующего обрамления.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна верстка лендинга + калькулятор

    $80

    нужно сделать : 1. админку на УТП, акцию и фон на первом экране и на скрытие расчета в калькуляторе 2. Верстка адаптивная 3. скрипты на отправки и обратную связь Общение только голосовое по скайпу, формулы для калькулятора скину позже

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Валидность микроразметки schema.org на сайте

    Необходимо проанализировать микроразметку schema.org  на странице http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65625a3ad79b4c43b88421216c37_0.html и дать рекомендации: все ли сделано правильно, какие еще элементы микроразметки необходимо внедрить и какой это даст результат? Прошу указать стоимость работ.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать 5 экранов

    $15

    Итак, у нас есть дизайн, нужно сделать крутой параллакс, а также расставить все ссылки и все моменты.   Сначала посмотрите вот это видео: https://youtu.be/oBgwBoF6J_wПотом посмотрите вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=yvtPXmfTwykЗдесь psd + ТЗ в тексте http://yadi.sk/d/6C9Rw8O-twmXg

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка+натяжка на Wordpress

    Готовые psd файлы нужно сверстать и натянуть на Wordpress. Макеты и ТЗ вышлю в личку [i]У вас должен быть опыт верстки информационных сайтов[/i]

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка макета

    Требуется сверстать сайт по следующему макету. Огромная просьба, указывайте цену, хотя бы ориентировочную.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад