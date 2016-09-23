Нужна верстка лендинга + калькулятор

Приветствую, уважаемые Фрилансеры. И так, задание на сегодня - создать точную рабочую копию лендинга https://goo.gl/d2ema5 Landing page очень простой, поэтому бюджет минимален, надеюсь на понимание ;) Жду Ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сделать :
1. админку на УТП, акцию и фон на первом экране и на скрытие расчета в калькуляторе
2. Верстка адаптивная
3. скрипты на отправки и обратную связь
Общение только голосовое по скайпу,
формулы для калькулятора скину позже
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