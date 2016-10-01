Приветствую

Необходима доработка верстки 3 страниц crm-системы (большая часть задач по одной странице).

Задач несколько, но в основном они касаются изменения размеров блоков, в зависимости от ширины экрана и размеров соседних блоков. Важно уметь работать с calc.

Оплата фиксированная - 1000 руб на Яндекс-деньги.

Внимание! Авансы я не плачу, тк не могу ждать пока у исполнителя появится время.

Оплачиваю выполненное без промедления.

Тех кого заинтересовала задача - укажите портфолио, я отправлю подробное ТЗ.