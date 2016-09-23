Сайт на Prestashop 1.4-1.5 мобильная версия или адаптация и доработки

Сайт на Prestashop 1.4-1.5 http://nomatextiles.com/

1. Надо мобильная версия сайта или адаптация под мобильные устройства

2. Добавить справа под корзиной как на этом сайте kirantextiles.com поиск, новости, доставка по городам, и блок куда можно вставить видео как сделать заказ. Убрать счетчик который там же в правом блоке.

сроки 1 неделя