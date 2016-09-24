Сверстать HTML письмо

HTML-версткаЗавершен6 заявок225 просмотров
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Необходимо  сверстать по шаблону письмо о новом заказе, для последующей рассылки. Требования все должно корректно отображаться во всех почтовых сервисах,  по возможности письмо должно адаптироваться под разрешение экрана устройства с которого его смотрят. от вас цена и срок. Спасибо за внимание, макет в приложении

HTML
7 лет назад
Semenova_Anna
Анна 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель, как сказал так и сделал, уложился в срок и все сделал качественно, рекомендую
Отличный заказчик ! Четкое тз, оплата в срок ! Буду и дальше работать !
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