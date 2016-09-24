Сверстать HTML письмо

Необходимо сверстать по шаблону письмо о новом заказе, для последующей рассылки. Требования все должно корректно отображаться во всех почтовых сервисах, по возможности письмо должно адаптироваться под разрешение экрана устройства с которого его смотрят. от вас цена и срок. Спасибо за внимание, макет в приложении