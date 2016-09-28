Верстка страницы с тестом

HTML-версткаЗавершен1 заявка122 просмотра
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Необходимо сверстать страницу с тестом по готовому макету для http://bossforever.ru/test/boss/ 

7 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
7 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок.
Все отлично
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