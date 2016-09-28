Верстка страницы с тестом

Необходимо сверстать сайт Главная страница готова, есть мелкие правки. нужны только внутренние, многие элементы дублируются с главной страницы. Верстка адаптив Без аванса, и выкладки в портфолио Выдача готовой верстки после готовности каждой страницы для дальнейшего программинга. работа в связке ...
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Необходимо сверстать страницу с тестом по готовому макету для http://bossforever.ru/test/boss/
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