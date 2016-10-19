Сверстать и / или натянуть на друпал

смотрите в прикрепленном файле дизайн (могут быть незначительные отклонения, в псд все окончательно).

Сайт-оригинал http://c-surfing.club/

Нужно сверстать качественно, с чистым кодом, кросс-браузерно. Верстка должна быть адаптивная.

По возможности натянуть на друпал 7. Если не можете натянуть или сверстать, то говорите цену только за верстку или только за натяжку.

Работаю только по постоплате. Если это не устраивает, можете не добавлять заявку. С моей стороны все гарантированно - смотрите мои отзывы.