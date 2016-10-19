Сверстать и / или натянуть на друпал

Есть страница ([url=http://check-track.com/ru/otsledit/novaposhta/40498301-e1c2-11e3-8c4a-0050568002cf.html]ссылка[/url]), саму структура подачи контента нужно преобразить, оформить более читабельно и главное адаптировано - цена минимальная, так как работы минимум. Важные уточнения: 1. придерживаемся цветовой схемы сайта 2. иконки используем [url=http://fontawesome.io/icons/]http://fontawesome.io/icons/[/url] 3. главное читабельно, красиво и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
смотрите в прикрепленном файле дизайн (могут быть незначительные отклонения, в псд все окончательно).
Сайт-оригинал http://c-surfing.club/
Нужно сверстать качественно, с чистым кодом, кросс-браузерно. Верстка должна быть адаптивная.
По возможности натянуть на друпал 7. Если не можете натянуть или сверстать, то говорите цену только за верстку или только за натяжку.
Работаю только по постоплате. Если это не устраивает, можете не добавлять заявку. С моей стороны все гарантированно - смотрите мои отзывы.
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