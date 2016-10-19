Сверстать и / или натянуть на друпал

HTML-версткаЗавершен9 заявок200 просмотров
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смотрите в прикрепленном файле дизайн (могут быть незначительные отклонения, в псд все окончательно).

Сайт-оригинал http://c-surfing.club/

Нужно сверстать качественно, с чистым кодом, кросс-браузерно. Верстка должна быть адаптивная.

По возможности натянуть на друпал 7. Если не можете натянуть или сверстать, то говорите цену только за верстку или только за натяжку.

Работаю только по постоплате. Если это не устраивает, можете не добавлять заявку. С моей стороны все гарантированно - смотрите мои отзывы.

7 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Trobing
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$157
10 дней
Прекрасный исполнитель! Все сделал качественно и даже больше. По ходу дела делал доработки , которые не были оговорены (как по верстке, так и по функционалу), но все очень четко, без нареканий. Таких исполнителей поискать. Сделал мой сайт c-surfing.club - это как портфолио ему. В общем, очень довольна и продолжаю с ним работать.
Крайне адекватный, во всех отношениях, заказчик. Понятные задачи, моментальная оплата. Думаю будем сотрудничать и в дальнейшем.
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