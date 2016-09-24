Верстка лендинга с нуля из PSD макета + адаптив

Работаем не первый день - это же о многом говорит:) Очень аккуратные работы получаются у Виталия. Очень рад знакомству и совместной работе! Данный проект был выполнен раньше срока и полностью соответствует ТЗ! Благодарю и искренне желаю профессионального и финансового роста!