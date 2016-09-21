Переделать страницу на bootstrap + сделать форму отправки через JS

HTML-версткаЗакрыт3 заявки224 просмотра
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Есть страница запроса заказа, там два поля:  номер телефона и имя. Люди некоторые не умеют убирать мобильную клавиатуру и набрав своей имя, первое поле, нажимают на клавиатуре "вперед"  и номер телефона просто не вводят уже.  А если уже добрались до поля номера телефона, делают часто много ошибок. Что хочется переделать:

1. Переверстать страницу под bootstrap полностью - цель: валидное отображение на всех устройствах и расширениях

2. Переместить форму на верх страницы, чтоб открыв сайт можно было сразу увидеть форму, и она влезает на экран любого телефона, а у же ниже описание

3. Форму нужно переделать под Next формат. Те: ввел имя нажал некст,  фокус на поле телефон > ввел телефон нажал некст.

Описание формы:

- Форма должна содержать подсказки: если поле пустое или мало символов пишем: заполните это поле обязательно

- при вводе данных в форму, над ней должно дублироваться что человек вводит, например ввел букву Ф над полем в каком то зеленом поле пишется буква Ф...

- если в поле номера телефона появилась буква (пробелы, тире, точки не учитываем), только буква или спецсимвол кроме пробела, нужно его подсветить в блоке выше где идет дублирование ввода, красным цветом и сделать мерцание медленное: букву или символ - указав тем самым что это ошибка.

- если поле телефона содержит меньше 10 цифр пишем: ваш номер введен не верно

- если поле телефона содержит больше 12 цифр пишем: ваш номер введен не верно

- кнопка некст должна быть справа от поля, не снизу ни сверху а именно справа

Страница небольшая всего три блока:

- картинка заказа

- описание товара

- форма запроса

Пишите сразу цену и сроки, просьба студиям не обращаться!

Предоплаты не будет!

Bootstrap
7 лет назад
domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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