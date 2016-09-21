Всем доброго времени суток. Ищу верстальщиков которые сделают адаптивную вёрстку сайта для мобильных и разного размера устройств, пока акцент на 4х видах: большие экраны 1920 х ..., ноутбуки 1330 х ..., планшеты ... мобильные устройства... И так к ...
Переделать страницу на bootstrap + сделать форму отправки через JS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть страница запроса заказа, там два поля: номер телефона и имя. Люди некоторые не умеют убирать мобильную клавиатуру и набрав своей имя, первое поле, нажимают на клавиатуре "вперед" и номер телефона просто не вводят уже. А если уже добрались до поля номера телефона, делают часто много ошибок. Что хочется переделать:
1. Переверстать страницу под bootstrap полностью - цель: валидное отображение на всех устройствах и расширениях
2. Переместить форму на верх страницы, чтоб открыв сайт можно было сразу увидеть форму, и она влезает на экран любого телефона, а у же ниже описание
3. Форму нужно переделать под Next формат. Те: ввел имя нажал некст, фокус на поле телефон > ввел телефон нажал некст.
Описание формы:
- Форма должна содержать подсказки: если поле пустое или мало символов пишем: заполните это поле обязательно
- при вводе данных в форму, над ней должно дублироваться что человек вводит, например ввел букву Ф над полем в каком то зеленом поле пишется буква Ф...
- если в поле номера телефона появилась буква (пробелы, тире, точки не учитываем), только буква или спецсимвол кроме пробела, нужно его подсветить в блоке выше где идет дублирование ввода, красным цветом и сделать мерцание медленное: букву или символ - указав тем самым что это ошибка.
- если поле телефона содержит меньше 10 цифр пишем: ваш номер введен не верно
- если поле телефона содержит больше 12 цифр пишем: ваш номер введен не верно
- кнопка некст должна быть справа от поля, не снизу ни сверху а именно справа
Страница небольшая всего три блока:
- картинка заказа
- описание товара
- форма запроса
Пишите сразу цену и сроки, просьба студиям не обращаться!
Предоплаты не будет!
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