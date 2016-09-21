Нужен специалист по CSM drupal

Добрый день. Необходимо сверстать из макета шаблон для email рассылки, по всем, так сказать, правилам верстки email-писем. Чтобы и в яндексе, mail, gmail и других почтовых сервисах письмо отображалось как в макете.. Указывайте пжл сроки и стоимость.