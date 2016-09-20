Исправление и оптимизация CSS на рабочем сайте

HTML-версткаЗакрыт17 заявок215 просмотров
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Нужно исправить все ошибки в таблице стилей рабочего сайта, оптимизировать (убрать лишнее и т.п.)

CSS
7 лет назад
Dominikus
Георгий 
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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