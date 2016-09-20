Нужно доработать верстку - срочно

Необходимо доработать верстку

Примерное ТЗ (более точное вышлю в ЛС):

1) добавить слайдер на главную

2) переделать меню (добавить 2й уровень вложености)

3) переделать категории + добавить эффекты

4) сделать футер на один экран - компактно разместив и карту, и форму связи и адрес компании

И т.д. Ни чего сверхъестественного и сложного:)

Называйте свою цену и сроки пожалуйста.