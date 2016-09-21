Нужен учитель репетитор по html5 и css. Помогите с html кодировкой.

Сделала первый одностраничный сайт. Он работает, но вместо кириллицы - отображаются квадратики типа "кракозябры". Английские слова и все картинки отображаются корректно: Проверить работу сайта Вы сможете по техническому домену:

www.razviva4ru.temp.swtest.ru Вот так пописала кодировку:

<a href="http://Razvivaiigrai.ru">Razvivaiigrai.ru</a> </p><p>

Два вопросса: 1) Как настроить кодировку, что бы сайт открывался не с кракозябрами. 2) Можно ли блок

применить для всех рисонкув в разных местах, или каждый раз нужно создавать новый блок с новым id, потом задать им один калссс и записать свойства класса в css. Если так, то как задается класс div id? 3) я сделала адаптивные блоки, но вот сделать адаптивный текст сложнее. Как сделать адаптивный текст?? Я сделала так: @media (max-width: 751px){

p{font-size:1;}}

@media (max-width: 751px){

h1{font-size:1;}}

p {

font-family:"AR CENA";

font-size:3;

}

h1{

font-family:"AR CENA";

font-size:4;

color:cc215a;

}

Это правильно?

Проверьте код, пометьте ошибки красным и комментариями. Фаил html css прилагаю. Оплата сразу же как заработает сайт с русским и получу ответ на перечисленные вопросы. Цена 1500 рубл.