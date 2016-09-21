Добрый день. Необходимо сверстать из макета шаблон для email рассылки, по всем, так сказать, правилам верстки email-писем. Чтобы и в яндексе, mail, gmail и других почтовых сервисах письмо отображалось как в макете.. Указывайте пжл сроки и стоимость.
Нужен учитель репетитор по html5 и css. Помогите с html кодировкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделала первый одностраничный сайт. Он работает, но вместо кириллицы - отображаются квадратики типа "кракозябры". Английские слова и все картинки отображаются корректно: Проверить работу сайта Вы сможете по техническому домену:
www.razviva4ru.temp.swtest.ru Вот так пописала кодировку:
<a href="http://Razvivaiigrai.ru">Razvivaiigrai.ru</a> </p><p>
Два вопросса: 1) Как настроить кодировку, что бы сайт открывался не с кракозябрами. 2) Можно ли блокприменить для всех рисонкув в разных местах, или каждый раз нужно создавать новый блок с новым id, потом задать им один калссс и записать свойства класса в css. Если так, то как задается класс div id? 3) я сделала адаптивные блоки, но вот сделать адаптивный текст сложнее. Как сделать адаптивный текст?? Я сделала так: @media (max-width: 751px){
p{font-size:1;}}
@media (max-width: 751px){
h1{font-size:1;}}
p {
font-family:"AR CENA";
font-size:3;
}
h1{
font-family:"AR CENA";
font-size:4;
color:cc215a;
}
Это правильно?
Проверьте код, пометьте ошибки красным и комментариями. Фаил html css прилагаю. Оплата сразу же как заработает сайт с русским и получу ответ на перечисленные вопросы. Цена 1500 рубл.
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