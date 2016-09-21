Дизайнер-верстальщик на доработку проекта

HTML-версткаЗакрыт2 заявки233 просмотра
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Имеется действующий веб-портал на PHP (Yii2), по которому в настоящее время производится доработка функционала. Часть функционала требует изменения и доработки верстки: нужно будет придумать и согласовать организацию верстки некоторых элементов, а также доработать существующие разделы.

Текущая верстка на HTML5 / CSS3 / Bootstap 3. Внедрение верстки не требуется, однако, такое умение будет приветствоваться. Желательно уверенное знание Bootstrap 3, а также его JS-компонентов (dialogs, tooltips, popovers, collapse и т.д.).

Оплата проекта согласовывается индивидуально, в зависимости от объема работ в каждой итерации. Задача относительно срочная, поэтому выбор исполнителя затягивать не будем.

7 лет назад
Backworld
Валерий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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