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Валерий
Backworld
Backworld
36 лет
Россия
/
Москва
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Дизайн интерфейса СЭД
112 просмотров
Дизайн для iOS приложения Gas Tool
108 просмотров
Сайт для светотехнического завода
101 просмотр
Дизайн сайта агенства недвижимости
169 просмотров
Фрилансер
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