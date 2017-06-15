Парсинг сайта в CSV

Веб-программированиеЗавершен12 заявок220 просмотров
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Нужно сделать парсинг контента сайта (категории и карточки товаров) с сохранением в виде CSV-файла. Картинки должны выгружаться в папку, а путь к ним прописываться в CSV. Шаблон CSV предоставлю. Подробности обсужу с исполнителем.

Периодически возникают подобные задачи, возможно долгосрочное сотрудничество. 

Парсинг сайта
7 лет назад
Backworld
Валерий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Дмитрий за работу взялся моментально. Выполнил тоже достаточно быстро, но не в полном соответствии с ТЗ - за мелочи потребовал доплату. Рекомендую быть повнимательнее и согласовывать все моменты заранее! В остальном ок, работа принята. Цена более чем адекватная.
Сотрудничеством доволен.