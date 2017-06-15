Парсинг сайта в CSV

Проект большой. Не сложный, а именно большой и нудный. Во вложении : [list][*]чего я жду от Исполнителя - критерии выбора Исполнителя ;[*] Заготовки "договора на создание сайта"[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать парсинг контента сайта (категории и карточки товаров) с сохранением в виде CSV-файла. Картинки должны выгружаться в папку, а путь к ним прописываться в CSV. Шаблон CSV предоставлю. Подробности обсужу с исполнителем.
Периодически возникают подобные задачи, возможно долгосрочное сотрудничество.
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