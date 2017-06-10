Есть дизайн,нужен сайт(верстка,программинг,наполнение)

$4300
Веб-программированиеЗакрыт37 заявок2088 просмотров
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Проект большой. Не сложный, а именно большой и нудный.

Во вложении :

  • чего я жду от Исполнителя - критерии выбора Исполнителя ;
  • Заготовки "договора на создание сайта"
7 лет назад
bogdan5749
Роман 
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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