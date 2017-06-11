Верстка и программирование JS карусель с круговой анимацией

Веб-программированиеЗавершен3 заявки196 просмотров
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Адаптивная верстка

Текст меняется в зависимости от выбранного пункта в круге. Сам круг вращается и пункты меню тоже вместе с ним, таким образом, что бы выбранный пункт был всегда в правой верхней части круга/ Иконка в центре круга тоже меняется в зависимости от выбранного пункта. При каждой смене пункта оранжевая линия выезжает с круга и подчеркивает заголовок так как это показано в макете.

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7 лет назад
Guru_Web
Руслан 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Sagrell
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Задачу исполнитель выполнил четко по техническому заданию. Всегда был на связи. Правок было мало, вносил их быстро. Работа понравилась, спасибо!
Задача поставлена ясно, всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
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