Верстка и программирование JS карусель с круговой анимацией

Адаптивная верстка

Текст меняется в зависимости от выбранного пункта в круге. Сам круг вращается и пункты меню тоже вместе с ним, таким образом, что бы выбранный пункт был всегда в правой верхней части круга/ Иконка в центре круга тоже меняется в зависимости от выбранного пункта. При каждой смене пункта оранжевая линия выезжает с круга и подчеркивает заголовок так как это показано в макете.

Желательно иметь похожие работы в портфолио.

Что непонятно спрашивайте, цену предлагайте.

Указывайте ваш скайп.