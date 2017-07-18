Из flash в html5 и поставить на сайт Joomla

Веб-программированиеЗавершен4 заявки270 просмотров
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Здравствуйте! 

У нас есть старый сайт goo.gl/IPGhf7, Joomla. 

Необходимо переконвертировать flash на главной странице в html5 и поставить код на сайт. 

Можно любым онлайн-конвертером. 

Проблема в том, что у кого нет flash, на сайте отображается http://sss.ssmaker.ru/1cedfd8f.jpg

Пишите бюджет и срок. 

                  

HTMLJoomla
6 лет назад
IrinaMikha
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
1 день
Все сделано на отлично! Рекомендую. Спасибо!
И вам спасибо, Михаил. Отлично поработали. Всё было на высшем уровне. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!!!