Обновить библиотеке js на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте http://www.bembisad.ru требуется обновить библиотеке js - т.к. при добавлении современных виджетов на скриптах  возникают проблемы.

По завершению хочется чтобы добавленный скрипт виджета не приводил к поломке на мобильных прокрутки и лайтбокса (открытие большого изображения при нажатии на картинку).

7 лет назад
nniikkhhii
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Баг с редактирование шаблона opencart

    Столкнулись с проблемой. Поставили на сайт два модуля, вроде бы все работает, но как только начинаешь редактировать шаблон - сразу перестают работать модули, так же если редактировать шаблоны которые не относятся даже рядом к этим ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Управление комментариями facebook

    Нужно создать программу/скрипт для управления комментариями для рекламных постов ФБ. 1. Подтягивает самостоятельно все  рекламные объявления Фб. Плейсменты фб, инстаграмм.  2. Скрывает все комментарии. 3. Отвечает на комментарии в рекламных постах  плейсмента фб. Шаблон сообщения+ ссылка взятая с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать корзину.

    Сделать корзину по типу 2shoes.ru    Данные по доставке сделать по типу samovary.ru   Сайт на opencart на-русской-ярмарке.рф Оплата поэтапно либо в конце

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Конструктор на лендинг по индивидуальному заказу с выбором расцветок

    Нужен конструктор на лендинг , в котором можно будет выбирать расцветку тканей для постельного белья и другого текстиля . Расцветок 100-150шт.  Пример http://shariki-fonariki.com.ua/create - что то похожее в  этом формате.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подключить API онлайн заказа такси на сайт

    Необходимо подключить к сайту вот такой онлайн заказ [url=http://rainbow.evos.in.ua/ru-RU/16f89a34-75ab-4476-9c59-aca156d1eb52/WebOrders]http://rainbow.evos.in.ua/ru-RU/16f89a34-75ab-4476-9c59-aca156d1eb52/WebOrders[/url] Пример реализации [url=http://taxi838.com.ua/kyiv/zakazat-taksi-onlayn/]http://taxi838.com.ua/kyiv/zakazat-taksi-onlayn/[/url] Прикрепил документацию по API. Наш сайт в процессе разработки, на WordPress, все необходимые доступы предоставим. Номер порта и адрес ip тоже есть.  Только через сейф. Сроки 1-2 дня.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ищу WEB программиста

    У меня периодически появляются заказы, связанные с созданием и продвижением сайтов. Требуется периодическая помощь, а потому ищу WEB программиста на удалённую неофициальную периодическую подработку. =========Личные качества: 1. Ответственность - если заказ будет выполнен плохо, то заказчик окажется ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад