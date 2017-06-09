Обновить библиотеке js на сайте

Столкнулись с проблемой. Поставили на сайт два модуля, вроде бы все работает, но как только начинаешь редактировать шаблон - сразу перестают работать модули, так же если редактировать шаблоны которые не относятся даже рядом к этим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://www.bembisad.ru требуется обновить библиотеке js - т.к. при добавлении современных виджетов на скриптах возникают проблемы.
По завершению хочется чтобы добавленный скрипт виджета не приводил к поломке на мобильных прокрутки и лайтбокса (открытие большого изображения при нажатии на картинку).
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