Найти и удалить вирус на сайте вордпресс

Необходимо подключить к сайту вот такой онлайн заказ [url=http://rainbow.evos.in.ua/ru-RU/16f89a34-75ab-4476-9c59-aca156d1eb52/WebOrders]http://rainbow.evos.in.ua/ru-RU/16f89a34-75ab-4476-9c59-aca156d1eb52/WebOrders[/url] Пример реализации [url=http://taxi838.com.ua/kyiv/zakazat-taksi-onlayn/]http://taxi838.com.ua/kyiv/zakazat-taksi-onlayn/[/url] Прикрепил документацию по API. Наш сайт в процессе разработки, на WordPress, все необходимые доступы предоставим. Номер порта и адрес ip тоже есть. Только через сейф. Сроки 1-2 дня.