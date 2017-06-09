Калькулятор окон по примеру (CMS Joomla)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать или скопировать и установить калькулятор по примеру – http://www.plastok.ru/windows/calculator.html (раздел калькулятор по типу дома не нужен) или https://www.ramokna.ru/okna_rashet.html (раздел калькулятор по балконам не нужен). Сайт на Joomla. 

Обязательно указывайте сроки и цену за работу

Joomla
7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад