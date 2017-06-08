Совет по mailchimp

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки97 просмотров
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На данный момент когда человек заполняет форму, ему на почту приходит письмо с подтверждением подписки, необходимо что бы после заполнения формы он автоматом попадал в базу без подтверждения.

7 лет назад
guest_14969484575741
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад