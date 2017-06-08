Написать скрипт создания доменов на freenom.com

Необходимо выводить цены на карточке товара (http://gidrolock.su/komplekty-kvartira/kvartira-ultimate-bl/kvartira-1-gidrolock-ultimate-bl-c-provodnymi-datchikami) после заполнение заявки на сайте. 0. Цена на карточке товара не выводятся 1. Создаем кнопку, пример http://clip2net.com/s/3L9pXdQ 2. По нажатию кнопки выводится всплывающая форма http://clip2net.com/s/3L9qfEy (ссылку на сверстанный дизайн предоставим) 3. После успешной отправки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, который напишет скрипт создания доменов на freenom.com
Что должен делать скрипт:
1. Регистрировать аккаунты на freenom.com
2. Регистрировать домены
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