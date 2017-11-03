Доработка личного кабинета в MODx

Веб-программированиеЗавершен3 заявки161 просмотр
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Добрый день. Есть сайт на MODx (www.chesslabyrinth.ru)

Нам нужно добавить следующий функционал. 

В личном кабинете пользователя:

·       Возможность создавать позиции (шахматные диаграммы) для решения учениками.

·       Шахматные диаграммы с возможностью отвечать.(показывать стрелкой ход на диаграмме; записывать в специальном поле текстом). Или делать ход на доске (передвигать фигуру с 1 поля на другое)

·       Возможность создавать тесты – набор шахматных диаграмм для решения+оценка результатов в зависимости от правильности решения.

·       Система рейтингов учеников в зависимости от результатов решения

Возможность перехода на следующие уровни после успешного прохождения теста

·       Личная страница пользователя (ученика) со статистикой

·       Возможность группирования пользователей по признакам(филиалы, города, результаты прохождения уроков, список учеников по рейтингу итп.)

·       Возможность получения статистики по признакам(филиалы, города, ученики итп.)

MODX
7 лет назад
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
7 лет назад
$350
30 дней
Работа сделана быстро и качественно. Спасибо!
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