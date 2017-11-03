Доработка личного кабинета в MODx

Добрый день. Есть сайт на MODx (www.chesslabyrinth.ru)

Нам нужно добавить следующий функционал.

В личном кабинете пользователя:

· Возможность создавать позиции (шахматные диаграммы) для решения учениками.

· Шахматные диаграммы с возможностью отвечать.(показывать стрелкой ход на диаграмме; записывать в специальном поле текстом). Или делать ход на доске (передвигать фигуру с 1 поля на другое)

· Возможность создавать тесты – набор шахматных диаграмм для решения+оценка результатов в зависимости от правильности решения.

· Система рейтингов учеников в зависимости от результатов решения

Возможность перехода на следующие уровни после успешного прохождения теста

· Личная страница пользователя (ученика) со статистикой

· Возможность группирования пользователей по признакам(филиалы, города, результаты прохождения уроков, список учеников по рейтингу итп.)

· Возможность получения статистики по признакам(филиалы, города, ученики итп.)