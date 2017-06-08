Корректировки на сайте на php

Такого у меня еще не было. Подписался на работу с ним когда еще отрицательных отзывов не было. Сделал мне мелкие правки по сайту на оговоренную сумму, навешал лапши что еще типа улучшил то и то, попросил доплаты. Доплатил 5 долл. В итоге то что делалось половина не работает. Далее договорились о продолжении работы, выпросил предоплату и пропал. За это время оказалось что я не один такой, кинул еще минимум 4 человек. Так вот - это не просто безответственный исполнитель - это конкретно мошенник, который кидает людей.