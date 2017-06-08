Корректировки на сайте на php

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок147 просмотров
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Сайт самописный на php. После удаления виджетов VK перестал работать ряд функций. jquery и другие.

Нужно найти и исправить

PHP
7 лет назад
absent2000
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexandr-synteam
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Такого у меня еще не было. Подписался на работу с ним когда еще отрицательных отзывов не было. Сделал мне мелкие правки по сайту на оговоренную сумму, навешал лапши что еще типа улучшил то и то, попросил доплаты. Доплатил 5 долл. В итоге то что делалось половина не работает. Далее договорились о продолжении работы, выпросил предоплату и пропал. За это время оказалось что я не один такой, кинул еще минимум 4 человек. Так вот - это не просто безответственный исполнитель - это конкретно мошенник, который кидает людей.