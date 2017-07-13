Требуется программист php исправить верхний и нижний регистр в ссылках

Нам ,по рекомендации сеошников, на сайте перевели все ссылки в нижний регистр. И у нас сломался гугул.

- Как метит сессию гугл - gclid=CjwKEAjw07nJBRDG_tvshefHhWQSJABRcE-ZngljW3smSHy_joE2qfQ7HJ_cA8TEnU_BVqDCXGTnkxoCpk7w_wcB

- Что делает наш сайт - gclid=cjwkeajw07njbrdg_tvshefhhwqsjabrce-zngljw3smshy_joe2qfq7hj_ca8tenu_bvqdcxgtnkxocpk7w_wcb

Теперь gclid гугла и сайта отличается и аналитика не может их сопоставить, т.к. для неё это разные метки.

Нам нужно либо вернуть регистры для ссылок, либо сделать так, что бы параметр gclid не изменялся и оставался с большой и маленькой буквой как и метит гугл, что более правильно.

Сайт на php, интернет-магазин.