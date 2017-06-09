Оказание услуг по модернизации официального сайта

1. Прайс лист должен иметь уровни доступа сотрудников 2. Должен сортироваться по 2 критериям 3. Конечные цены расчитываются с учетом логистики для нескольких регионов. 4. Прайс должен быть доступен он-лайн для своих сотрудников 5. Отображение на desktop, и на смартфоне ...
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Разовая работа, оплата поэтапная, ТЗ в приложении. нужен специалист по 1-С Битрикс.
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