Копирование адаптивного одностраничника с wix

На wix'е наскоро сделана страничка "сайт в разработке" - https://adicfon.wixsite.com/fram-m (адаптивная).

Надо сделать визуально такой же на моём хостинге и с моим доменом (в зоне .by), внести изменения:

1) Google-карту заменить Яндеск-картой

2) Форму отправки e-mail (текстовая надпись сейчас про телефон, но форма от e-mail) переделать под запрос номера телефона в международном формате. Сообщение с номером телефона должно отправятся на мою почту.

кнопки соц.сетей и фоны делал сам, соответственно файлы есть

Надо учесть один момент - в форме отправки e-mail (напомню, надо телефон, а не почта) если неправильно вводишь данные – выскакивает снизу сообщение и всё «плывёт», такого быть не должно, если возможно, пусть это сообщение выскакивает поверх окна или в самой форме, может у Вас есть своё решение.

Цена вопроса и сроки