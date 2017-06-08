Копирование адаптивного одностраничника с wix

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
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На wix'е наскоро сделана страничка "сайт в разработке"  - https://adicfon.wixsite.com/fram-m (адаптивная).

Надо сделать визуально такой же на моём хостинге и с моим доменом (в зоне .by), внести изменения:

1) Google-карту заменить Яндеск-картой

2) Форму отправки e-mail (текстовая надпись сейчас про телефон, но форма от e-mail) переделать под запрос номера телефона в международном формате. Сообщение с номером телефона должно отправятся на мою почту.

кнопки соц.сетей и фоны делал сам, соответственно файлы есть

Надо учесть один момент - в форме отправки e-mail (напомню, надо телефон, а не почта) если неправильно вводишь данные – выскакивает снизу сообщение и всё «плывёт», такого быть не должно, если возможно, пусть это сообщение выскакивает поверх окна или в самой форме, может у Вас есть своё решение.

Цена вопроса и сроки

7 лет назад
PNVorobey
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
unixwz
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$18
1 день
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