Программирование анимации Canvas

Веб-программированиеЗавершен2 заявки173 просмотра
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Нужно деформировать при наведении с учетом физики.

Так-же соблюдать рандомное движение объекта.

7 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Acreator
Антон 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Все супер. Сходу понял задачу. До начала работы сразу сделал наброски. Рекомендую!
Интересный проект, всегда на связи, мгновенная оплата, рекомендую!