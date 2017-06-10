Программирование анимации Canvas

Нужно разработать сервис на подобие dostavista.ru *Клиент оформляет заявку на доставку, курьеры его видят в своей панэли и кто первый успел тот и взял. *Рейтинг\Отзывы для курьеров *Сделать регистрацию для курьеров (загрузка паспортных данных) *Сделать регистрацию для заказчиков *примерная форма заказа https://dostavista.ru/order *Расчет стоимости ...