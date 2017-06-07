Интеграция Яндекс.Телефонии с ZOHO CRM

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Доброго времени суток. 

Необходимо звонки из Яндекс.Телефонии направлять в ZOHO CRM (и обратно, разумеется) 

Указывайте, пожалуйста, в предложении цену вопроса.

7 лет назад
prombezopasnost
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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