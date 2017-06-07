Сайт-визитка

Веб-программированиеЗакрыт23 заявки197 просмотров
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Нужен сайт-визитка. 

1. Основная страница сайта: красивое фото сверху, сплошной фон - снизу.

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Наполнение дам. Срочно.  

7 лет назад
guest_14968416521259
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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