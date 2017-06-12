Ремонт сайта на modx

Веб-программированиеЗавершен3 заявки180 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо починить некоторые функции сайта (движок modx):

- сделать пролистывание страниц на главной и в рубриках;

- вывести две имеющиеся рубрики на сайте;

- добавить форму/шаблон для публикации новых материалов по аналогии с уже имеющимися на сайте.

Это нужно сделать для обеих версий (пк и моб).

MODX
7 лет назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
7 лет назад
$90
4 дня
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