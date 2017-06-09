Конвертация HTML в excel

Есть документ в формате HTML, это многоуровневое меню. Необходимо конвертировать этот документ - в формат XLS (Эксель), с расположением названий (могут быть как на русском, так и на английском языке) и картинок на "английском" по колонкам, согласно уровней вложенности.

Сейчас есть один документ (прикрепляю его в формате txt, т.к. в формате HTML сайт не принимает ...).

Позже будут появляться еще документы с абсолютно аналогичной структурой, но с разными названиями и картинками, а также с различными уровнями вложенности (до 10).

Как я понимаю - нужен скрипт.

Как это будет реализовано - значения особо не имеет. Может быть конвертация на компьютере, а может - закидываем скрипт в корень сайта , открываем его в браузере, вставляем структуру документа HTML, нажимаем кнопку - видим результат по колонкам (как вышеописано), копируем в эксель. Вам виднее ...

Т.е. необходимо что-то простое и только для реализации вышеописанной задачи, а не для работы скрипта на каком-либо сайте или где еще ...

Картинки не важны. Необходимо, чтобы в отдельной колонке, но напротив названия, к которому относится картинка? - было прописано название картинки. Из всего пути - только название. Т.е. путь: wtey/dsdgsdg-eryery/geryery.png (или - jpg), а в колонке только - geryery.png (или - jpg).

Фал, который я прикрепил в задании, он именно. Т.е. берем именно его и преобразовываем.

Позже, будут другие файлы (неизвестно когда), с абсолютно такой же структурой, только с разной вложенностью (до 10).

Мне нужен скрипт, с помощью которого я преобразую имеющийся файл и потом появившиеся ...

Вложенность:

Категория 123 ddsa

Ввыавыя sdf(abc 2123123)

Уавыя 2er



Вапврв 3

Т.е. в тоге:

Категория 123 ddsa | Ввыавыя 1 (abc 2123123) | 1wewe.png | Уавыя 2er | 2dssdf.png | Вапврв 3 | 3fgfg.png

И вложенность может быть до 10, т.е. около 20 колонок получится