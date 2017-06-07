Создание поддменов для сайта на Joomshoping

На главной странице папап работает а на остальных нет. помогите сделать, что бы работало. я уже запутался в нем. форму сделал через Contact Form 7 http://clip2net.com/s/3L6m9wm попапы сделал через Popup Maker http://clip2net.com/s/3L6mbp3 меню сделал так: http://clip2net.com/s/3L6mlyA тут работает [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fnew.auto-mnenie.ru%2F]new.auto-mnenie.ru/[/url] вот http://clip2net.com/s/3L6mlLH а тут не ...