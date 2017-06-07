Магазин dilerok.com.ua в основном занимается продажей плитки. Цена может быть за м2, шт. или комплект. [url=https://dilerok.com.ua/plitka/plitka-almera-ceramica-velvet.html]https://dilerok.com.ua/plitka/plitka-almera-ceramica-velvet.html[/url] вот например эта плитка продается по м2. в атрибутах у нее есть значения сколько м2 и штук в одной упаковке. Вот у ...