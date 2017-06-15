Количество в заказе для магазина плитки

Магазин dilerok.com.ua в основном занимается продажей плитки. Цена может быть за м2, шт. или комплект.

https://dilerok.com.ua/plitka/plitka-almera-ceramica-velvet.html вот например эта плитка продается по м2. в атрибутах у нее есть значения сколько м2 и штук в одной упаковке.

Вот у нее в упаковке 1.6 м2 (10шт), значит квадратура одной плитке будет 0.16 м. Значит задумка такая, что б минимальный заказ этой плитки был 0.16, следующие значение 0.32 и так по возрастанию.