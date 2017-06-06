Приветствую! Нужен скрипт личный кабинета Мне нужен полноценный рабочий личный кабинет, чтобы посетитель смог регистрироваться и войти в личку. Большое количество пользователей не планируется. Мне нужно чтобы у меня была возможность править редактором личку каждого пользователя по ...
Доработать сайт на CMS Umbraco ( ASP.NET ) Срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На текущем сайте (ссылку предоставим исполнителю) реализовать такие задачи:
1) Написать пагинацию для страницы блога (сейчас там выводиться заданное число елементов) + вывести дату публикации.
2) Страница с добавлением элементов типа записи (имя, короткое описание, полное описание) вывод всех элементов на одной страницы.
Будут еще дополнительные работы, для начала срочно сделать эти задачи.
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