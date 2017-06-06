Доработка магазина на Yii Framework

Есть магазин:

www.gorizont-v.ru/

К примеру любой товар:

www.gorizont-v.ru/item-11...

Что нужно?

- К товару прикрутить выпадающий список опций, при выборе которых будет изменяться и цена товара.

- Опции, должны задаваться в админке, и по-скольку для каждого товара они по большей части будут разные (свои), то будет очень удобно если задаваться они будут в процессе редактирования товара, и каждому товару можно будет вручную дописать сколько нужно полей со значением опции и цеником для каждого значения.

- Соответственно это все должно работать с корзиной.