Junior-middle yii2 разработчик

Нам потрібно розробити систему СРМ. Функціонал стандартний: Розклад груп і аудиторій по дням База студентів існуючих і архів По групам відвідуваність занять, рахунок оплачених занять, домашка, план занять. Перегляд вільних аудиторій та викладачів в заданий час Загальна фін інформація Вхід через ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется программист для разработки проекта с нуля.
Нужен junior или middle разработчик.
Требуемые набор знаний:
-Знание PHP5 (ООП) и фреймворков: Yii2 – обязательно, Symphony и Zend – желательно;
-Знание JS (jQuery), желателен опыт с Cordova или PhoneGap;
-Хорошие знания реляционных БД, SQL (MySql);
-Навыки кросс-браузерной верстки html + css;
Умение разбираться в чужом коде приветствуется.
Работа удаленная.
Укажите 2-3 "толстых" контролера и 1-2 модель. А также ссылки на bitbucket/github
Оплата раз в 2 неделе, по проектно или на фулл-тайм.
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